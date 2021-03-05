شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تنشر فيديو للتحول الرقمى فى أعمالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذاعت النيابة العامة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منذ قليل، الفيديو الذى تم عرضه أثناء زيارة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، ولفيف من الوزراء، مكتب النائب العام، المستشار حماده الصاوى أول أمس، والذى يرصد ما قامت به النيابة العامة ونفذته فى مجال التحول الرقم.

ويقدم ”الخليج 365”، الفيديو الذى عرض وتضمن الأعمال التي نفذتها النيابة العامة في مجال التحول الرقمي، وكيف أصبحت أعمال النيابة تتم بشكل إلكتروني.