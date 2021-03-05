شكرا لقرائتكم خبر عن الكاتدرائية توزع 2000 دعوة لحضور رسامة البابا لأساقفة جدد بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، في توزيع دعوات الحضور لقداس رسامة قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لـ7 أساقفة جدد وتجليس اثنين أخرين، غدا السبت، بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتم توزيع 2000 دعوة للحضور بمقر الكاتدرائية التى تسع 8 آلاف شخص، على أن يشارك أساقفة الإيبارشيات والمطارنة ورؤساء الأديرة، وعدد من الشعب على أن تكون نسبة الحضور بالقداس ثلث أماكن كاتدرائية ميلاد المسيح، بما فيهم الكشافة والعمال والحضور كافة، بإجراءات احترازية مشددة والحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وأرسل قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خطابا في وقت سابق للأنبا دانيال، أسقف المعادى والسكرتير العام للمجمع المقدس وأعضاء لجنة السكرتارية بالمقدس لاستطلاع رأيهم فى رسامة 7 أساقفة جدد وتجليس اثنين ليكون مجموعهم 9 وهم كالتالي:

أولا تجليس أساقفة:

تجليس الأنبا مكاريوس أسقفا للمنيا؛ والأنبا ساويرس أسقفا لدير الأنبا توماس السائح.

ثانيا أساقفة إيبارشيات:

ورسامة الراهب اغابيوس الأنبا بيشوي أسقفا ورئيس لدير للأنبا بيشوي والقمص ثاؤفيلس المحرقي أسقفا لأبو قرقاص، والقمص سرابيون السرياني أسقفا على إبراشية شرق النيل.

ثالثا أساقفة عموميون:

رسامة القمص أخنوخ للأنبا بيشوي أسقفا لأفريقيا، والقمص سيداروس الصموئيلي أسقفا عاما لعزبة النخل، والقمص زوسيما المحرقي للولايات المتحدة الأمريكية، والراهب مارتيريوس أفامينا لعين شمس والمطرية.