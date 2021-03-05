شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الأسقفية يعزى البابا تواضروس فى وفاة أسقف بنى مزار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المطران منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، الأنبا أثناسيوس أسقف بنى مزار والبهنسا، الذي توفى مساء أمس بعد صراع مع المرض.

وقال رئيس الأساقفة في بيان صادر عن الكنيسة اليوم، أقدم العزاء باسم قساوسة وشعب الكنيسة الأسقفية لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في نياحة (وفاة) الانبا أثناسبوس الخادم الأمين الذي بذل حياته في خدمة الله، مضيفا، نتضرع ونصلى لله القدير أن يسكب تعزية فى قلوب شعب الكنيسة.

وتوفي فجر اليوم نيافة الأنبا أثناسيوس أسقف بني مزار، بمحافظة المنيا عن عمر يناهز 73 عاما بعد معاناة طويلة مع المرض.