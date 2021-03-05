شكرا لقرائتكم خبر عن عميد هندسة القاهرة يعلن تقدم الكلية 60 مركزا بتنصيف QS البريطانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، ظهور أحدث ترتيب عالمى للتخصصات من المصنف البريطانى QS، موضحا أن هندسة القاهرة حققت قفزة غير مسبوقة بـ60 مركز لتحتل المرتبة 166 على مستوى العالم فى التكنولوجيا والهندسة ‏(Engineering & Technology) متصدرة جميع الجامعات الأفريقية فى هذا التخصص ومتفوقة على أقرب منافسيها فى أفريقيا بما يقارب المائة مركز وهى جامعة الإسكندرية فى المركز 270.

وأوضح بيان صادر عن عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة على صفحة الكلية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، أنه هذا التقدم يحدث للمرة الأولى التى تصل فيها إلى هذا المركز المتقدم وذلك يعكس مجهودات جميع العاملين بها من أعضاء هيئة تدريس وهيئة معاونة وعاملين برعاية ودعم جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن أن نتائج تصنيف QS البريطانى للتخصصات لعام 2021 أظهرت تفوق الجامعة وتقدم ترتيبها ضمن أفضل 100 جامعة عالمية فى تخصصات: الصيدلة (93 عالميًا)، وهندسة البترول (49 عالميًا)، والهندسة المدنية والإنشاءات (من 51 إلى 100 عالميًا)، كما ظهر ترتيب جامعة القاهرة فى كثير من التخصصات الأكاديمية الفرعية من بين أفضل 200 تخصص على المستوى العالمي؛ وهي: العمارة، وعلوم الحاسب، والعلوم الكهربية والإلكترونيات، كما احتلت جامعة القاهرة المركز من 151 إلى 200 فى مجال اللغات الحديثة، موضحا أن جامعة القاهرة تقدمت فى 5 تخصصات رئيسة و 21 تخصصا فرعيا ليتطور ترتيب الجامعة ككل عالميًا وتصبح ضمن أول 340 جامعة عالمية، متصدرة بذلك الجامعات المصرية.