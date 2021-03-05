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التعليم: درجات امتحان الترم الأول لن تضاف بالمجموع الكلى لطلاب الشهادة الإعدادية

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القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن ضوابط النجاح والانتقال للصفوف الأعلى للشهادة الإعدادية كالتالى:

• لا تضاف درجات امتحان الفصل الدراسي الأول إلى المجموع الكلي في نهاية العام بل يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني.

• الطالب الذي لم يجتاز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% في المادة عليه التقدم لامتحان تكميليوُيعد هذا الامتحان شرطًا اساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك.

• يحسب مجموع الطالب وفق الدرجات التي سيحصل عليها فى امتحان الفصل الدراسي الثاني فقط ويتم تنسيق الطالب للالتحاق بالمرحلة الثانوية وفق تلك الدرجات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم: أن ما يتردد بشأن اعتبار امتحان الفصل الدراسى الأول للطلاب مضافا للمجموع الكلى غير صحيح وان الطالب يحاسب فقط على مجموع الترم الثانى ويكون من 280 درجة.
 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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