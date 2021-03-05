شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تطلق قافلة "كساء وغذاء" ببنى سويف: لن نترك أطفالا بلا مأوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قافلة كساء وغذاء لأسر بلا مأوى مقدمة من المجلس العربى للمسئولية المجتمعية ومؤسسة الحياة، وتضم القافلة التى أطلقتها وزيرة التضامن الاجتماعى خلال زيارتها لمحافظة بنى سويف بحضور الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، ورجل الأعمال محمد الأمين مؤسس مؤسسة المستقبل الأمين ومن أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، 400 كيلو لحوم، و200 كرتونة تموينية، و200 بطانية، و200 عباءة فاخرة، و200 قطعة ملابس أطفال، حيث سيتم توزيعهم على أطفال وبنات مؤسسة الدفاع الاجتماعى، ودار الرعاية الاجتماعية ببنى سويف، وكبار بلا مأوى رجال وسيدات على مستوى الجمهورية.

كما قامت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بتسليم 16 دراجة بخارية لذوى الاحتياجات الخاصة، بدعم من مؤسسة مستقبل الأمين، وتسليم مشروعات صغيرة للمرأة المعيلة من جمعية الشابات المسلمات.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى الشكر لمحافظ بنى سويف وأعضاء مجلس النواب على حسن الاستقبال، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تستثمر جهودها وأنشطتها فى كل المحافظات وتتبنى رؤية تنموية، مضيفة أن هناك توجيهات مستمرة من قبل القيادة السياسية لخدمة كل الافراد فى كل المحافظات والقرى والنجوع.

وأضافت نيفين القباج أن كل مبادرات وأنشطة الوزارة تهدف لخدمة المجتمع، مشيرة إلى أن الوزارة لا تعمل فقط على الفئات الاولى بالرعاية ولكن تعمل على جميع فئات المجتمع، خاصة أن الحكومة تعمل على تنمية الانسان المصرى والحفاظ على كرامته، مشددة على أن تسليم الدراجات البخارية لذوى الاحتياجات الخاصة تهدف لدمجهم فى المجتمع وتوفير فرص عمل، خاصة ان الوزارة تعمل على إعلاء قيمة العمل وتشجيع الاسر على العمل والانتاج.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى انه يتم التوسع فى برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة، متعهدة ببحث اى تظلم للأسر فى البرنامج، مشيرة فى الوقت ذاته إلى ان الوزارة تعمل على ميكنة كافة انشطتها، كما انه بحلول عام 2021 سيتم ميكنة جميع الوحدات الاجتماعية على مستوى محافظات الجمهورية.

وشددت نيفين القباج على أن الوزارة لن تسمح بوجود أطفال مصر فى الشارع بلا مأوي، حيث تكثف الوزارة جهودها فى هذا الإطار.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف أن وزيرة التضامن الاجتماعى لا تتأخر فى أى دعم تطلبه المحافظة أو محافظات الجمهورية المختلفة، مضيفًا أن هناك جهودا كبيرا تبذلها مديرية التضامن الاجتماعى فى محافظة بنى سويف، مشيدا كذلك بدور مؤسسة المستقبل الأمين وافتتاح دار الأيدى الأمينة لرعاية الفتيات بلا مأوي، ووضع حجر الاساس لمشروع مؤسسة المستقبل الأمين للخدمات المتكاملة والذى يقام على مساحة 3500 متر، ويتضمن دارًا للفتيات بلا مأوي، ودارًا لرعاية المسنين، ودارًا لرعاية الاطفال الأيتام معلومى وكريمى النسب والاطفال بلا مأوى، كما يضم أيضًا مركزا طبيا متكاملا، وحضانة نموذجية، ومدرسة مجتمعية، وقاعة متعددة الاغراض.