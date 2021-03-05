شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تعلن وقف رحلاتها إلى المغرب اعتبارا من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصر للطيران، وقف رحلاتها الجوية بين القاهرة وكازابلانكا بالمغرب، اعتبارا من اليوم الجمعة، وحتى إشعار آخر، وذلك بناء على التعليمات الصادرة عن السلطات المختصة بدولة المغرب فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى أعلنت عنها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وناشدت مصر للطيران، عملاءها الذين لديهم حجوزات إلى كازابلانكا ضرورة مراجعة مركز اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أى محمول أو 090070000 من أى خط أرضى لتعديل حجوزاتهم.