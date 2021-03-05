شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف لقيادات الدعوة بقنا: الفقه هو التيسير ونهتم بالجانب العلمى للأئمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بقيادات الدعوة وأئمة الأوقاف بقنا بديوان عام محافظة قنا اليوم الجمعة بحضور اللواء أشرف غريب الداودى محافظ قنا والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والشيخ محمد الطراوى مدير مديرية أوقاف قنا، والشيخ عاصم قبيصى مدير مديرية أوقاف أسيوط، والدكتور ماهر على جبر وكيل مديرية أوقاف قنا وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية والشعبية بالمحافظة مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة والتباعد الاجتماعي.

خلال اللقاء أوضح وزير الأوقاف اهتمام الوزارة بالجانب العلمى والمعرفى للأئمة من خلال عقد الدورات التدريبية فى شتى المجالات العلمية مشيرًا إلى أننا نسير دائمًا على طريق التعليم والتدريب المستمر فالتعليم لا ينتهى عند حد معين أو مجال واحد بل يكون من المهد إلى اللحد ومن المحبرة إلى المقبرة وهو ما قامت به الوزارة من صقل مهارات الإمام العلمية من خلال توقيع عدد من البروتوكولات مع الجامعات المصرية لتدريب الأئمة والواعظات كما قمنا بإعداد خطة لتوفير الزى للأئمة.

داعيًا الأئمة إلى المحافظة على نظافة المساجد والتوعية بمراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على المصلين فالساجد قبل المساجد مبينًا قدرة الدولة المصرية بكل مؤسساتها على العبور الآمن من جائحة فيروس كورونا ولا يكون ذلك إلا من خلال التوعية الدائمة.

كما وجه بضرورة ترسيخ مفاهيم القيم الإيمانية العميقة فى نفوس الناس والتحلى بالتيسير فكل قضية لها من الآراء ما تحمله وهنا يأتى دور العلماء فى إبراز وسطية واعتدال الدين الإسلامى ويسره وعدم الانسياق وراء الجماعات المتطرفة التى تتاجر باسم الدين مؤكدًا أن الأصل فى الأشياء الحل وليس التحريم، ومفاد الفقه وجوهره التيسير وليس التعسير.

مختتمًا بتوجيه الأئمة ببذل المزيد من الجهد فى طلب العلم والمعرفة والثقافة العامة والتحلى بالأخلاق الفاضلة حتى يكون الإمام قدوةً ومنارةً للعلم يهتدى بها جميع الناس .



محافظ قنا ووزير الأوقاف