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ضبط 3 كجم إستروكس بحوزة ربة منزل قبل ترويجها بالمطرية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث القاهرة سيدة بحوزتها كمية من مخدر الإستروكس قبل ترويجها في المطرية.

كانت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط ربة منزل– مقيمة بدائرة القسم وبحوزتها (كمية من نبات الإستروكس المخدر وزنت 3.5 كيلوجرام– ميزان حساس– مبلغ مالي– هاتف محمول) أثناء تواجدها بالمنطقة محل سكنها.

بمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ من متحصلات البيع، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائها.

جرى تحرير المحضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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