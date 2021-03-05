ضبط صاحب مخبز استولى على 10 ملايين جنيه من أموال الدعم بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث التموين، القبض على مسئول مخبز استولى على ملايين الجنيهات من أموال الدعم بالقليوبية عن طريق التلاعب بمنظومة الدعم.

أكدت معلومات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام المدير المسئول عن مخبز بلدي – كائن بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية ، وتصرفه في كميات من الدقيق البلدى المدعم ببيعها فى السوق السوداء ، مستولياً على أموال الدعم محققاً من جراء ذلك أرباح غير مشروعة.

وبالفحص تبين استيلاء المتهم على أموال الدعم بدون وجه حق ، كما ورد بتقرير الجهات المعنية يفيد بأن المبالغ التي تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً قدرها (10٫382٫811 جنيه).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.