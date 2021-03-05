غذاء وكسوة ومسكن وعلاج.. تعرف على مشتملات نفقة الزوجية في القانون الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

حصل "الخليج 365" على نص قانون الأحوال الشخصية، والذي تم إحالته لمجلس النواب، وأعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس إحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وجاء الفصل الخامس تحت عنوان "آثار الزواج وأحكامه" بالمادة (31) تعريف ما تشمله نفقة الزوجية بأنها تشمل الغذاء، والكسوة، والمسكن، وتفقات العلاج، وغير ذلك مما يقضي به الشرع.

ونصت المادة (32) على: "وقت وجوبها نفقة الزوجة على زوجها من تاريخ القيد الصحيح، إذا سلمت نفسها إليه ولو كنا، حتى لو كانت موسرة".

ونصت المادة (33) الفقرة الأولى على: "نقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرًا أو عزًا أيًا كانت حال الزوجة يسرًا أو عزًا باعتبار أن واجب النفقة يقع على عاتق الزوج عملًا بقوله تعالی: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا"؛ على ألا تقل النفقة في حال الغير، عن حد الكفاية، وليس (القدر الذي يفي بحاجاتها الضرورية)، وأجازت إثبات دخل الزوج بكافة طرق الإثبات.

وتضمنت المادة (34) نصًا مستحدثًا يبين زيادة النفقة أو نقصها يتبدل حال الزوج يسرًا أوعزًا، ويتماشى مع القاعدة الشرعية المقررة، ويكون بدء الزيادة أو النقصان من تاريخ رفع الدعوى.

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