شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تتفقد متحف النصر وتدشن شارع محمود ياسين في بورسعيد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتواصل فعاليات اختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، لليوم التالي، وتفقدت وزيرة الثقافة د.إيناس عبدالدايم، ومحافظ بور سعيد اللواء عادل الغضبان، قبل قليل، متحف النصر التابع لقطاع الفنون التشكيلية بعد تجديد سيناريو العرض المتحفي، بحضور د. مجدي صابر رئيس دار الأوبرا وأحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة، المخرج محمد الدسوقي، وخالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة العامة للكتاب، والدكتور أحمد بهي الدين، نائب رئيس هيئة الكتاب، وقامت الوزيرةبتفقد ساحة الشهداء، التي تضم العديد من لوحات وأعمال الفنان التشكيلي طارق الكومي.

وبعدها، توجهت لتدشين اسم الفنان الراحل محمود ياسين بالشارع الذي نشأ فيه وعائلته، بشارع الجمهورية، بجانب حديقة الأمل، لتكريم وتخليد للفنان الكبير محمود ياسين، وتم تدشين لوحة «عاش هنا» الخاصة بوزارة الثقافة التي تحمل اسم الفنان الراحل.

يذكر أن متحف النصر للفن الحديث يقع في مدينة بورسعيد وهو متحف للفن التشكيلي في مدينة بورسعيد في مصر ويقع في أحد ارقى مناطق بورسعيد في شارع 23 يوليو أسفل مسلة الشهداء-نصب تذكاري أقيم تخليدا لذكرى شهداء بورسعيد، انشيء هذا المتحف في 25 ديسمبر عام 1995 تقديراً لكفاح وصمود بورسعيد وأبنائها وسعياً نحو توثيق بطولاتهم في اطار احتفالات بورسعيد بالعيد القومي لمدينة بورسعيد الموافق ليوم 23 ديسمبر.

وكذلك قامت بتفقد حديقة فريال الشهيرة التاريخية ونجحت المحافظة في عودتها لرونقها وستشهد بعض فعاليات بورسعيد عاصمة الثقافة على مدار العام من عروض وأنشطة فنية وثقافية، وكذلك توجهت الوزيرة بصحبة محافظ بورسعيد لبور فؤاد لافتتاح منفذ الهيئة المصرية العامة للكتاب ببورفؤاد.