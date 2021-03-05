شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 6 فى انقلاب تروسيكل أعلى كوبري بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع حادث على كوبرى النيل بمدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف اثر انقلاب تروسيكل مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى الواسطى المركزى ومستشفى قروى بجزية المساعدة بمركز الواسطى.

وكان اللواء محمد مراد مدير الامن تلقى اخطارا من شرطة النجدة بانقلاب تروسيكل أعلى كوبرى النيل بمدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى المستشفيات.

وتبين من الحريات الاولية ان سبب الحادث السرعة التي ادت لانقلاب التروسيكل وتبين ان المصابين هم حماده عبدالتواب محسن عويس 45 سنة مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، عويس على عويس 37 سنة مصاب اشتباه كسر بالساعد الايسر وجروح وكدمات متفرقه .وتم نقلهم لمستشفى الواسطى المركزى.

كما استقبل قسم الطوارئ بالمستشفى القروى بجزيرة المساعدة كلا من فاطمه صابر عبدالحليم 32 سنة مصاب جروح وكدمات متفرقه، هانم عاشور منصور 56 سنة مصاب جروح وكدمات متفرقه وجرح قطعي بالرس طوله 5 سم، نادي محمود عبدالخالق 48 سنة مصاب كسر بالعمود الفقري واسماء فهمي محمد 32 سنة مصاب جروح وكدمات متفرقه وتم تحرير محضر بالواقعة.