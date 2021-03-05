شكرا لقرائتكم خبر عن حملات رقابية للتفتيش ومتابعة أداء القطاعات الخدمية بمدينة القنايات في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة المتابعة المستمرة لأداء العاملين بالمنشآت الخدمية للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومعالجة أوجه القصور واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال وقائع الإهمال والتقصير في العمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وفي إطار التنسيق والتعاون بين هيئه الرقابة الإدارية ومحافظة الشرقية، لمتابعة أداء القطاعات الخدمية من «تموين -طب بيطري- صحة- خدمات ومرافق- محليات»، تم تشكيل عدة لجان مشتركة برئاسة المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وذلك للمرور على الهيئات الحكومية بمدينة القنايات للوقوف على تقديم وتأدية الخدمة للمواطنين والتأكد من حسن سير وانتظام العمل بها.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، أن اللجنة الأولى قامت بمتابعة قطاعي التموين والطب البيطري، حيث تم المرور على عدد 14 مخبز نصف آلي، وأسفرت عن تحرير 14 محضر مخالفة ما بين عدم نظافة أدوات العجين ونقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم إعلان مواعيد التشغيل وتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أضاف أن اللجنة قامت بالمرور على مستودعات الغاز، وثلاجات اللحوم والدواجن ومحال الجزارة ومحطات تموين السيارات، أسفرت عن تحرير 14 محضر مخالفة تحت أرقام «632 – 634- 633- 171 – 630- 173 – 631- 169 – 172 – 1008- 1005- 1007- 1006-170 لسنة 2021 جنح أ.د.ط القنايات» وذلك لعدم وجود شهادات صحية، وعدم لف اللحوم بالقماش الأبيض، وضبط أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، ولحوم بلدية للذبح خارج المجزر

كما أوضح السكرتير العام المساعد، أن اللجنة الثانية قامت بمتابعة قطاع الزراعة، حيث قامت اللجنة بالمرور على الإدارة الزراعية بالقنايات وتم الاطلاع على سجل الحضور والإنصراف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال العاملين غير الملتزمين بمواعيد العمل الرسمية، كما تم المرور على الجمعية الزراعية بناحية الطيبة وبالإطلاع على سجل 44 مخازن وبعمل جرد بمطابقة السجل، تبين مطابقة الرصيد المخزن بالسجل، وبالمرور على الجمعية الزراعية بناحية أم رماد وبعمل جرد وبمطابفة سجل 44 مخازن تبين مطابقة الرصيد المخزن بالسجل، وبجرد الخزينة تبين عدم قيام المسؤل بتوريد مبلغ بيع أسمدة ورسوم شهادات مخالفا بذلك القواعد والتعليمات.

كما قامت اللجنة بالمرور على 4 محال لبيع المبيدات والأسمدة، وتم التحفظ على 13عبوة دواء غير مسجل بوزارتي الزراعة والصحة، كما تمكنت لجنة الطب البيطري من ضبط 34 عبوة دواء بيطري مجهول المصدر وبدون فاتورة.

وأشار السكرتير العام المساعد أن اللجنة الثالثة قامت بالمرور على مستشفى القنايات المركزي، للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين والمترددين على المستشفى، وتم الاطلاع على سجل الحضور والإنصراف وإتخاذ كافة الاجراءات القانونيه حيال المتغيبين، مشيراً إلى أن اللجنة قامت بالمرور على وحدة معالجو الغسيل الكلوي بالمستشفى، وقسم الحضانات والمطبخ الخاص بالمستشفى، وفحص بنك الدم، وبمراجعة العهدة الدفترية تبين أن فصائل الدم غير متوفرة بالمستشفي وتم عمل طلبية لرفع رصيد الدم ويتم عمل رصيد للطوارئ بخلاف بنك الدم والكلي، كما حرصت اللجنه على تفقد صيدليه المستشفى وتبين التزام وتواجد الصيادلة بأماكن عملهم وعدم وجود أدوية منتهية الصلاحية، وتلاحظ نقص في بعض المستلزمات الطبية وتم إخطار الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمه المقدمه للمرضى.

وأشار إلى أنه حرصاً من اللجنة على متابعة مستوي الخدمة الطبية بالوحدات الصحية، تم المرور على الوحدة الصحية بفرسيس والمركز الطبي، وتلاحظ وجود غرفة مخصصة للنفايات ويتم التخلص منها بمعرفة مديرية الصحة ويوجد حملة تطعيمات شلل الأطفال.

كما تم المرور على بعض المنشأت الطبية بمعرفة لجنة العلاج الحر ولجنة التفتيش الصيدلي، وتم تحرير محضر رقم 9186 لسنة 2021حنح أ. د. ط مركز الزقازيق، حيال مركز لجراحة النساء والتوليد لعدم وجود رخصة تداول النفايات ،وعدم وجود إيصالات تفيد نقل النفايات بشكل آمن، كما قامت اللجنة بتحرير محضر رقم 9187لسنه202ةجنح أ. د. ط مركز الزقازيق حيال صاحب مستشفي للأعصاب، بسبب عدم حصول التمريض على مزاولة مهنة بالإضافة إلى وجود كميات من الأدوية غير مصرح بتداولها، وتعطل جهاز الأوتوكلاف، كما تحفظت اللجنة على عدد 128 صنف دوائي غير مصرح بتدواله وأدوية بدون فواتير

أكد السكرتير العام المساعد أن أعمال اللجنة الرابعة المشكلة من هيئة الرقابة الادارية والمحافظة، قامت بمتابعة أداء العاملين بقطاع التعليم؛ حيث قامت بالمرور على مدرسة الشهيد ملازم أول حماده فهمي مباشر الثانوية المشتركة، وبالإطلاع على سجل الحضور والإنصراف تبين غياب 5 من العاملين بالمدرسة، وانتظام سير امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي، وبالمرور على مدارس «الوحدة ب المشتركة- البنات- الفنية الصناعية»، تلاحظ التطبيق الحاسم للإجراءات الإحترازية.

وأضاف السكرتير العام أن اللجنة الخامسة قامت بالإطلاع على أعمال المركز التكنولوجي، ومتابعة الطلبات المقدمو للتصالح والإجراءات المتخذه في مخالفات البناء وموقف الشكاوي الواردة إلى إدارة خدمة المواطنين، والشكاوي الواردة عبر البوابة الإلكترونية للشكاوى الحكومية، مشيرا إلى أن اللجنة قامت بالمرور على مقر الحملة الميكانيكية للوقوف على حالة السيارات والمعدات بها والإطلاع على خط السير والمأموريات للعاملين، وكذلك مراجعه المختصين بقسم تحسين البيئه وفحص أعمال أقسام رخص المحلات والأملاك والإزالات والإدارة الهندسية ،وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال وقائع الاهمال والتقصير في العمل.

وذكر أن اللجنة السادسة قامت بمتابعه قطاع الخدمات بنطاق المركز ،حيث قامت بمراجعة قطاعات الكهرباء والتأمينات والمعاشات، ومكاتب البريد؛ وبمراجعة المختصين تمت الإشارة إلى أنه يتم تقديم الخدمات للمواطنين بصورة جيدة ومرضية.