شكرا لقرائتكم خبر عن إحلال وتجديد كوبرى خرساني مسلحة على ترعة المريس بجنوب الاقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود إحلال وتجديد كوبري خرسانة مسلحة والحجارة الدبش على ترعة حاجر المريس بقرية المريس، مشيرًا إلى أنه تم الإسناد لإحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية «البصريات» للتنفيذ بالتنسيق مع هندسة ري ارمنت.

وأوضح مهندسي هندسة ري ارمنت المهندس عبدالوهاب عبدالمعطي، ومصطفى محمد، وسوف يتم تنفيذ المباني بالحجارة الدبش للكتفين الايمن والايسر، وأن مدة تنفيذ العمليه للاحلال والتجديد لكوبري حاجر المريس الكيلو ١٢ ونص ٥ شهور بداية من اول شهر مارس الجاري.

ووجه الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود للشركة المنفذه الالتزام بالمواعيد المحددة لاعمال النهو من العمليه، مع وضع العلامات الاسترشاديه والتحذيريه.

وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم لمتابعة المشروعات القوميه والتنمويه والخدميه الجاري تنفيذها بالمحافظة.

احلال وتجديد كوبرى ترعة المريس

احلال وتجديد كوبرى ترعة المريس