شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا: تحرير 12 محضر ذبح خارج المجازر الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية التموين شنت حملة تفتيشية على محال الجزارة وأماكن عرض وبيع الدواجن المجمدة واللحوم المصنعة بمراكز دشنا ونجع حمادى وفرشوط، أسفرت عن تحرير 12 محضر ذبح خارج المجازر الحكومية ودواجن ولحوم مجمدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

‪‫وأوضح «الداودي» أنه تم تحرير 11 محضر مخالفة ذبح خارج المجازر الحكومية بمركزىّ دشنا ونجع حمادى بإجمالى 61 كجم، كما تم تحرير محضر ‬لدواجن ولحوم مجمدة ومصنعاتها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بإجمالى 75 كجم

‪وأكد الدكتور إبراهيم يوسف، مدير مديرية الطب البيطرى، أن المديرية مستمرة في شن الحملات الرقابية على الأسواق ومحال عرض وبيع اللحوم ومحال البقالة والسوبر ماركت لضمان تقديم غذاء صحي وآمن للمواطنين وعدم السماح بأي تجاوزات أو استغلال للمواطن القنائى