شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الأوقاف: خطبة الاسراء والمعراج بلا مخالفات في مساجد السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس إن جميع الخطباء في المساجد التزموا بموضوع الخطبة الموحدة تحت عنوان «رحلة الاسراء ومكانة الحبيب( صلي الله عليه وسلم )» وأنهم لم يرصدوا أي مخالفات بصلاة الجمعة اليوم.

وتابع حديثه من منبر مسجد سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب التابع لإدارة أوقاف فيصل مشيرا أن رحلة الاسراء والمعراج جاءت تكريما إلهيآ لنبينا صلي الله عليه وسلم بعد ما اصابه من أذي قومه ما أصابه فصبر وصابر ورابط وتحمل وتضرع إلى ربه سبحانه حيث يقول سبحانه وتعالى في ختام سورة الطور :( واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ،ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم ) لتأتي بعدها سورة النجم بالتشريف والتكريم والحديث عن هذه المعجزة المباركة حيث يقول تعالي : ( والنجم إذا هوي، ما ضل صاحبكم وما غوي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي، علمه شديد القوي ،ذو مرة فاستوي، وهو بالأفق الأعلي، ثم دنا فتدلي، فكان قاب قوسين أو أدني، فأوحي إلى عبده ما أوحي، ما كذب الفؤاد ما رأي ).

وأضاف «راضي» في خطبته أن هذا التكريم والتشريف لنبينا صلي الله عليه وسلم قد جاء بأفضل وصف وأعلي مقام ،مقام الصفاء والنقاء والتسليم والخضوع المطلق لله عزوجل وهو مقام العبودية حيث يقول تعالي :( سبحان الذي أسرى بعده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من أياتنا إنه هو السميع البصير ) ...

وأكد من مظاهر التكريم لنبينا صلي الله عليه وسلم إستقبال جميع الأنبياء السابقين له في المسجد الأقصى وصلاته بهم إماما حيث قال له سيدنا جبريل عليه السلام يا رسول الله تقدم صلِ بهم فأنت لهم الإمام كما رحب به صلي الله عليه وسلم أنبياء الله تعالي في السموات العلي قائلين مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح ودعو له ولامته بالخير .

وختم من مظاهر تكريم الله عزوجل لنبينا صلي الله عليه وسلم تخفيفه الصلاة عن أمته بعد أن فرضها سبحانه وتعالي عليه في هذه الليلة المباركة وقد بين ذلك نبينا صلي الله عليه وسلم في قوله حكاية عن سيدنا موسي عليه السلام (واني والله قد جربت الناس قبلك فأرجع إلى ربك فسأله التخفيف لامتك فرجعت) فظل صلي الله عليه وسلم يسأل ربه حتي صارت الصلاة خمسآ في العمل وخمسمائة في الأجر ثم يعلمنا صلي الله عليه وسلم درسآ في الحياء حيث يقول نبينا صلي الله عليه وسلم (فنزلت حتي إنتهيت إلى موسي فاخبرته فقال ارجع إلى ربك فساله التخفيف فقولت قد رجعت إلى ربي حتي استحييت منه).