البابا تواضروس يستقبل أسقفي ألمانيا ونيويورك في وادي النطرون (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، الأنبا دميان أسقف ورئيس دير السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بهوسكتر بألمانيا، والكنائس التي حوله، في دير القديس الانبا بيشوى في وادى النطرون.

كما استقبل البابا تواضروس الثاني، الأنبا ديفيد أسقف نيويورك ونيو إنجلاند.

يشار إلى أن البابا تواضروس ترأس الجلسة العامة للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الارثوذكسية في دير وادى النطرون، بمشاركة 97 أسقفا ومطرانا، أمس على أن يتم رسامة وتجليس 9 أساقفة جدد.

البابا تواضروس يستقبل أسقفى ألمانيا ونيويورك فى وادى النطرون (صور)