شكرا لقرائتكم خبر عن دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا.. تعرف على توقعات الأرصاد لحالة الطقس غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت النشرة الجوية التي تعدها الإدارة العامة للتحاليل بالهيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس غدًا، السبت 5 مارس 2021، حيث من المنتظر أن يسود طقس دافئ نهارًا، وشديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد نهارًا، وشديد البرودة ليلًا.

حالة الطقس نهارًا:

طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة.

طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

طقس دافئ على شمال الصعيد والرياح معتدلة.

طقس حارعلى جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

حالة الطقس ليلًا:

طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.

طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.

طقس بارد على جنوب سيناء.

طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية :

من المنتظر أن تنتشر الشبورة المائية صباحًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على المدن الرئيسية في البلاد :

النشرة الجوية الأحد 5 ليوم مارس2021

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد 5مارس2021