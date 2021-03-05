شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد .. انطلاق امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنهاء الاستعدادات لاستقبال طلاب الشهادة الاعدادية لأداء امتحانات نصف العام، الأحد المقبل، وسط إجراءات وقائية واحترازية من وباء كورونا المستجد.

وأضاف الرشيدي أنه تم أعداد 812 مدرسة، لاستقبال 103746 طالب وطالبة، من العدوة شمالا، حتى دير مواس جنوبا، لأداء الامتحان.