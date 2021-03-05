شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في جنوب إفريقيا يُقدم أوراق اعتماده سفيرًا غير مُقيم في بتسوانا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدّم السفير أحمد الفاضلي، سفير جمهورية مصر العربية في جنوب إفريقيا، صورة أوراق اعتماده سفيرا غير مُقيم في جمهورية بُتسوانا، إلى الدكتور ليموخانج كويبي وزير خارجية بتسوانا، وذلك في اتصال مرئي في ظل تداعيات جائحة كورونا.

وأكد السفير الفاضلي، خلال الاتصال المرئي؛ حرصه كسفير غير مُقيم على بذل ذات الجهد كما لو كان سفيرًا مُقيمًا من أجل النهوض بالعلاقات الثنائية بين «مصر» كأقدم دولة في العالم، و«بتسوانا» كأقدم ديمقراطية مُتصلة بإفريقيا، مُشيرًا في ذلك إلى وقوع الدولتين على طريق «القاهرة- كيب تاون» الذي يُعد ممرًا للتنمية الشاملة وإحدى الفرص الواعدة لتعزيز العلاقات الثنائية.

وحدد السفير خمسة مجالات لدفع العلاقات الثنائية بين الدولتين بصورة متكاملة، من بينها التعاون في قطاعات الطاقة، والمقاولات خاصة في مجالات البنية التحتية، وكذا قطاعات الدواء، والزراعة والإنتاج الحيواني، وتجارة التجزئة، مُشيرًا إلى أن هذا الإطار يتطلب تحرير التجارة بين مصر و«الاتحاد الجمركى للجنوب الإفريقى SACU»، الذي تتفاوض «جنوب إفريقيا» مع «مصر» باسمه في إطار تفعيل الاتفاق القارى للتجارة الحرة AfCFTA، كما أكد «الفاضلي» أن هذه المجالات الخمسة بحاجة إلى نشاط سياسي يُظهر ما يُرتبه مثل هذا التعاون من تنسيق بين الدولتين.

من جانبه؛ اتفق الدكتور ليموخانج كويبي مع الرؤية التي عرضها السفير الفاضلي، منوهًا بأن الجهد المبذول خلال الفترة البسيطة التي مضت على تسلم السفير «الفاضلي» مهام منصبه في نهاية سبتمبر 2020 يعكس رغبة حقيقية من أجل تعزيز العلاقات الثنائية، كما أكد «كويبي» تطلعه لاستقبال السفير «الفاضلي» في «بتسوانا» في أقرب فرصة مُمكنة لفتح قنوات اتصال مُباشرة ومُستمرة لدفع العلاقات الثنائية بين الدولتين ولمتابعة الإجراءات ذات الصلة التي يجب اتخاذها على أرض الواقع.