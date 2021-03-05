شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع 8 صالات رياضية غير مرخصة بالإسكندرية - صور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، حملات مكبرة على الصالات الرياضية «الجيم» غير ألمرخصة، والمخالفة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

ومن جانبها، قالت جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، في تصريح لها، اليوم الجمعة، إن الحملات أسفرت عن تشميع وإغلاق 4 صالات «جيم» دون ترخيص بمنطقتي ميامي وسيدي بشر قبلي. بينما أغلق حي العامرية ثان صالتين رياضيتين بمنطقتي الناصرية القديمة والسفن، فيما أعطى مهلة لصالتين، لتقنين الأوضاع وتجديد الرخص.

ومن جانبه أوضح رجب النقيدي، رئيس حي الجمرك، أن الحملات أسفرت عن غلق وتشميع صالتين بشارعي صفر والكيال، لإدارتهما دون ترخيص ومخالفتهما الإجراءات الاحترازية.



غلق وتشميع 8 صالات "جيم" غير مرخصة بالإسكندرية - صور

غلق وتشميع 8 صالات "جيم" غير مرخصة بالإسكندرية - صور

غلق وتشميع 8 صالات "جيم" غير مرخصة بالإسكندرية - صور

غلق وتشميع 8 صالات "جيم" غير مرخصة بالإسكندرية - صور

غلق وتشميع 8 صالات "جيم" غير مرخصة بالإسكندرية - صور