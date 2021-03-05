شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بنى سويف: فحص وعلاج 1580 مواطنًا في قافلة بقرية نزلة البرقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إن العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، يجري بانتظام ويستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأضاف أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.

وتبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة على المحافظ، الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية نزلة البرقي مركز الفشن على مدار يومي الأربعاء والخميس 3 و4 مارس الجاري مكونة من 10 عيادات في 9 تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام، الأسنان،النساء، الرمد، الأسنان ،الجلدية وتنظيم الأسرة)، وفى ظل إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1580 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان، معمل دم 182، معمل طفيليات 47، حالات الأشعة 26، استصدار 5 قرارات نفقة دولة، تحويل عدد 55 مريضا للمستشفيات لاستكمال العلاج- موجات فوق صوتية 90 حالة.

وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 100 مواطن، وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية ( الالتهاب الكبدي الفيروسي- فيروس كورونا المستجد- السعار- أنفلونزا الطيور- الطفيليات المعوية والبلهارسيا )- الأمراض غير المعدية (الضغط والسكر والسمنة)- أورام الصدر- تنظيم الأسرة- النظافة الشخصية ونظافة المنزل- التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن- ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة )، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 101 مواطن.

فيما أوضح وكيل وزارة الصحة أن تلك القوافل تشهد دعماً نوعياً من الوزارة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسؤول الإمداد الطبي طه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، وعيد فرج مسؤول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمى مسؤول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقافلة.