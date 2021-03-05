شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يبكي أثناء إلقاء خطبة الجمعة حول الاسراء والمعراج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بكى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال إلقائه خطبة الجمعة، بمسجد «سيدي عبدالرحيم القنائي» بمحافظة قنا، خلال الحديث عن رحلة الاسراء والمعراج ، والحديث عن سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)، والتى جاءت تحت عنوان: «رحلة الإسراء ومكانة الحبيب (صلى الله عليه وسلم) فيها».

ودعا وزير الأوقاف- خلال خطبة الجمعة، وذلك بمناسبة احتفال المحافظة بعيدها القومي، بحضور اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والقيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة- الجميع إلى كثرة الصلاة على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قائلًا: «أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله»، مستشهدًا بقول الرسول، صلى الله عليه وسلم :«إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علىَّ صلاة».

وتحدث وزير الأوقاف عن رحلة الاسراء والمعراج ، وشرح فيها ثلاثة دروس مستفادة من هذه الرحلة.

وأوضح وزير الأوقاف، خلال خطبة الجمعة، أن الدرس الأول هو بيان مدى القدرة المطلقة لله عز وجل، فهو خالق الأسباب والمسببات، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما هو عجيب في دنيا الناس ليس عجيبًا عند الله.

وذكر أن الله عز وجل بدأ حديثه في سورة الإسراء عن رحلة الإسراء، بقوله تعالى: «سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ»، منوهًا بأن كلمة سبحان الله كلمة تنزيه، وفيها هنا معنى الطلب، أي سبِّح وعظِّم وقدِّس أمام قدرة الله.

وأشار الوزير إلى أن الله خلق السماوات بغير عمد ترونها، فالسماء خلق الله ترونها ليل نهار، ويصدق ذلك قوله تعالى: «خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۖ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ».

وأكد وزير الأوقاف أن رحلة الاسراء والمعراج رحلة ذات أسرار عظيمة، فهي رحلة فريدة في تاريخ الإنسانية، جاءت تكريمًا لخاتم الأنبياء والمرسلين، وتسرية عنه (صلى الله عليه وسلم) بعد أن أصابه من أذى قومه وغيرهم ما أصابه، على أن مقام العبودية في أسمى معانيها هو الذي سما بالحبيب (صلى الله عليه وسلم) إلى أعلى درجات الرقي والكمال البشري، حيث يقول الحق سبحانه: (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ).

وأضاف وزير الأوقاف: «ليدرك الناس جميعًا إلى يوم القيامة قدر مقام العبودية لله (عز وجل) والانكسار له والخضوع بين يديه، فإذا كان مقام النبوة والرسالة قد خُتم بخاتم الأنبياء والمرسلين فإن مقام العبودية قائم إلى يوم القيامة في أتباع سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)».

كما التقي وزير الأوقاف بقيادات الدعوة بمحافظة قنا، بمقر المحافظة، بحضور المحافظ، اللواء أشرف الداودي، والقيادات الدينية بالمحافظة.

وأدى أئمة المساجد خطبة الجمعة تحت عنوان: «رحلة الاسراء والمعراج ومكانة الحبيب (صلى الله عليه وسلم) فيها»، وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين «الأولى والثانية» مراعاة للظروف الراهنة.

وشهد عدد من المحافظات، اليوم الجمعة، افتتاح 17 مسجدًا جديدًا ومسجدين بعد صيانتهما وترميمهما وإعادة تأهيلهما بإجمالي 19 مسجدًا، ليكون إجمالي ما جرى افتتاحه منذ أول سبتمبر 2020م (951) مسجدًا حتى الآن.

وواصلت وزارة الأوقاف حملاتها الموسعة لنظافة المساجد وتعقيمها في جميع المديريات، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

وقال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنّ الله شرّف هذه المساجد بنسبتها إليه، فهي بيوت الله في أرضة، وخدمتها شرف لنا جميعًا، مشيرًا إلى أن الوزارة وجميع العاملين بها لا يدخرون جهدًا في تعقيم المساجد وتطهيرها عقب كل صلاة حماية للمصلين؛ وحتى تظهر المساجد بالمظهر الذي يليق بها، ويرفع الله (عز وجل) البلاء عن بلادنا، ويحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد العالمين من كل شر ومكروه وسوء.