شكرا لقرائتكم خبر عن رغم توجيهات المحافظ .. أعمدة الإنارة تتوسط شوارع العياط «والرصف مستمر» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت أعمال الرصف في شارع المساكن القبلية المؤدي إلى المدرسة الثانوية بمدينة العياط، بينما لا تزال أعمدة الإنارة تتوسط الشارع في مشهد أثار دهشة بعض الأهالي.

وكان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وجه خلال زيارته لمدينة العياط، يناير الماضي، بنقل أعمدة الإنارة التي تتوسط الشوارع وإنهاء وصلات الصرف قبل بدء أعمال الرصف.

ولم يراع القائمون على أعمال الرصف في العياط تعليمات المحافظ، وانتهت أعمال رصف شارع المساكن القبلية بينما أعمدة الإنارة لا تزال تتوسط الشارع بشكل ملحوظ.

وفي يناير الماضي، استنكر أهالي العياط بدء أعمال رصف شارع أبوهميلة قبل الانتهاء من وصلات الصرف الصحي للمنازل، فضلًا عن استمرار الإشغالات بالشارع.

وخلال زيارته للمدينة، وجّه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بوقف أعمال رصف الشوارع لحين إنهاء وصلات الصرف الصحي للمنازل ونقل غرف الكهرباء وأعمدة الإنارة.

وشهدت العياط رصف شوارع شكري القواتلي والمدبح والمستشفى وأجزاء من شارع النيل السعيد، فضلا عن شارع المساكن القبلية، ومن المنتظر رصف شارعي أبوهميلة وبورسعيد.

أعمدة الإنارة تتوسط شوارع العياط والرصف مستمر

أعمدة الإنارة تتوسط شوارع العياط والرصف مستمر

أعمدة الإنارة تتوسط شوارع العياط والرصف مستمر

أعمدة الإنارة تتوسط شوارع العياط والرصف مستمر

أعمدة الإنارة تتوسط شوارع العياط والرصف مستمر