شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم وتطهير مساجد كفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعدت مديرية أوقاف كفر الشيخ، لصلاة الجمعة بتطهير ورش المساجد، وذلك بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موجهاً رؤساء المدن بمتابعة أعمال التطهير والتعقيم.

وأصدرت محافظة كفر الشيخ بيانا، يوضح متابعة محافظة كفر الشيخ، لأعمال التعقيم والتطهير بالمساجد، مشدداً على رؤساء المدن ووكيل وزارة الأوقاف بمرور لجان على المساجد للتأكد من تطهيرها وتعقيمها.

وقال المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، إنه تابع أعمال تعقيم وتطهير المساجد قبل صلاة الجمعة، حفاظا على صحة المصلين، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأضاف الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، في البيان الذي أصدرته المحافظة،أن المديرية بالتنسيق مع مجالس المدن ،مديرية الصحة والشباب والرياضة قامت بتطهير ورش المساجد في مختلف مراكز ومدن المحافظة استعدادًا لصلاة الجمعة، بخلاف التطهير الدوري للمساجد بعد الصلوات الخمسة، وفقًا لتوجيهات وزارة الأوقاف.

وناشد يونس المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال أداء صلاة الجمعة وإحضار السجادة الخاصة بكل مصلٍّ، وارتداء الكمامة الواقية والحفاظ على التباعد بين المصلين وعدم المصافحة والتقبيل، موجهاً خطباء وأئمة المساجد بعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة وهو 10 دقائق، والالتزام بالخطبة الموحدة وارتداء الزى الأزهري خلال أداء صلاة الجمعة.

المساجد

المساجد

المساجد

المساجد

المساجد

المساجد

المساجد

المساجد

المساجد

المساجد

المساجد

المساجد

المساجد