شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: تخصيص قطعة أرض لجامعة الدلتا التكنولوجية لإقامة مدينة جامعية والان مع تفاصيل الخبر
وأشار التقرير إلى أن الهدف من إنشاء المدينة الحفاظ على الوقت، والمجهود الذي يعانيه الطلاب في السفر، وتمكينهم من الحفاظ على مستقبلهم التعليمى، واستقرار المنظومة التعليمية.
جدير بالذكر أن جامعات الدلتا التكنولوجية تعد ضمن ثلاث جامعات تكنولوجية أنشئت العام الماضي؛ لاستحداث مسار جديد للتعليم التطبيقي والتكنولوجى مواز لمسار التعليم الأكاديمى، وخلق جيل جديد قادر على استيعاب التكنولوجيات الحديثة، وتطورها لمواكبة سوق العمل، وتضم أربعة برامج دراسية تشمل: تكنولوجيا الصناعة والطاقة وتكنولوجيا المياكاتونكس، وهو مجال متعدد التخصصات يشمل مزيجا من العلوم الميكانيكية، والكهربائية، وعلوم الاتصالات، والتحكم، وعلوم الكمبيوتر، وتكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا الاوتوترونكس أى تنفيذ الإلكترونيات في مجال السيارات؛ لتحسين أدائها، بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات.