شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الإنجيلية يعزى البابا تواضروس فى وفاة الأنبا أثناسيوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الكنيسة الإنجيليَّة بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، الأنبا أثناسيوس، أسقف بنى مزار والبهنسا، والذى انتقل إلى السماء صباح اليوم الجمعة.

وقالت الكنيسة فى بيان اليوم، إن الدكتور القس أندريه زكى يتقجم بخالص العزاء لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قائلا، نشكر الرب لأجل حياته وخدمته الجليلة، ونصلى ليمنح الرب العزاء لكل محبيه ولشعب إيبارشيته، ولكل شعب الكنيسة فى مصر.

وتوفى فجر اليوم نيافة الأنبا أثناسيوس أسقف بنى مزار، بمحافظة المنيا عن عمر يناهز 73 عاما بعد معاناة طويلة مع المرض.

وفى وقت سابق من اليوم، قالت الكنيسة القبطية، فى بيان، إن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية تقدم خالص العزاء لمجمع كهنة إيبارشية بنى مزار وللشمامسة والخدام والخادمات وأعضاء مجالس الكنائس ولكافة أبنائه شعب بنى مزار، طالبًا لنفسه الوديعة البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع صفوف الوكلاء الأمناء فى مجد السماء.

وتقرر أن تقام صلوات تجنيز مثلث الرحمات المتنيح الأنبا أثناسيوس أسقف إيبارشية بنى مزار، فى الخامسة مساء اليوم بكنيسة القديس مارمرقس، مقر المطرانية ببنى مزار.

وكلف قداسة البابا تواضروس الثاني، نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط للمشاركة نيابة عنه فى صلوات التجنيز.

وتقتصر المشاركة فى الصلاة على مجمع كهنة الإيبارشية وعدد محدود من الشمامسة، وفقًا لما أعلنته مطرانية بنى مزار لتجنب التجمعات، كإجراء احترازى نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.