شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تشن حملات للرقابة على إجراءات كورونا وتصادر 770 شيشة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت أجهزة محافظة القاهرة بالتنسيق مع شرطة المرافق بحملة مكبرة بعدد من أحياء العاصمة تنفيذاً لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالمتابعة الميدانية لقرارات الدولة باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإعادة الانضباط لشوارع العاصمة.

وشملت تلك الحملات أحياء مصر الجديدة ومدينة نصر والمطرية والسلام اول والأوزبكية وغرب والسيدة زينب وعابدين والوايلى وبولاق وروض الفرج والاميرية وحلوان والخليفة والبساتين ومصر القديمة والمقطم، وأسفرت تلك الحملات عن رفع 770 شيشة وغلق 72 مقهى لاستخدامها الشيش، وغلق و61 مقهى و121 محلا و29 ورشة لعدم التزامهم بمواعيد الغلق .

كما أسفرت الحملات عن تحرير 89 محضر إشعال طريق و21 محضر إدارة بدون ترخيص و27 محضر تلوث بيئة و42 محضر بائع متجول، بالإضافة إلى تنفيذ 559 حالة ازالة إدارية، وتحصيل 246 غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة .

وأشار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة إلى أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع المظاهر السلبية فى العاصمة لإعادة الوجه الحضارى إليها مؤكدًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع والتفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين وإيجاد الحلول السريعة لها وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط .

وأشار المحافظ إلى أنه يتابع على مدار الساعة الاجراءات التى تتخذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتطبيق الإجراءات الاحترازية فى أحياء العاصمة المختلفة حرصًا على صحة المواطنين .