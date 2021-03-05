شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الأمم المتحدة: العالم أهدر 931 مليون طن من الطعام خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أن العالم أهدر كميات هائلة من الطعام التي تكفى لفترات طويلة فى تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وغرد أنطونيو جوتيريس على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "تم إهدار 931 مليون طن من الطعام في عام 2019 - وهو ما يكفي للأرض 7 مرات".



امين الامم المتحدة على تويتر

وأضاف أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، فى تعليقه: "نفايات الطعام أمر شائن بيئيًا واقتصاديًا وأخلاقيًا. يجب أن نعيد التفكير في طريقة إنتاجنا واستهلاكنا".

وكشف تقرير صادر عن الأمم التحدة - نشره الموقع الرسمى للمنظمة - أنه تم إهدار نحو 17% من جميع المواد الغذائية المخصصة للاستهلاك البشري في عام 2019، وأفاد التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بأن المنازل والمطاعم والمتاجر ومقدمي المواد الغذائية الآخرين أهدروا 931 مليون طن من المواد الغذائية، في الوقت ذاته، لم يكن لدى ما يقرب من 700 مليون شخص ما يكفي من الطعام.

وحقق الخبراء في البيانات الخاصة بالطعام المهدر في 54 دولة حول العالم، بما في ذلك الأطعمة التي لا تزال صالحة للأكل والنفايات غير الصالحة للأكل مثل العظام والقشور، بحسب المكتب الاعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، وفي جميع هذه الدول تقريبا، وفق التقرير، انتهى الأمر بكميات هائلة من الطعام في سلة المهملات، بغض النظر عن مدى ثراء أو فقر البلاد.