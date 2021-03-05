شكرا لقرائتكم خبر عن "من مكانك انجز خدماتك".. خدمات الداخلية الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة الداخلية على تطوير بوابتها الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ومواصلة تفعيل الحسابات الرسمية للوزارة على مختلف وسائل التواصل الاجتماعى، ليتم من خلالها نشر الخدمات الإخبارية والخدمية ،إنفاذاً لثوابت الاستراتيجية الأمنية المعاصرة، والتى يأتى ضمن أولوياتها التحول الرقمى وميكنة الخدمات الأمنية، بما يسهم فى التيسير على المواطنين وإرثاء آفاق التطوير والتحديث.

وتتيح وزارة الداخلية للمواطنين إمكانية المتابعة والإستفادة من مختلف الخدمات إلكترونياً من خلال التطبيق الرسمى للوزارة وذلك للتيسير والتسهيل عليهم، ومن أبرز تلك الخدمات (الخدمات المرورية – الأحوال المدنية – الأدلة الجنائية – الجوازات – تصاريح العمل – المفقودين – خدمات الحجاج) .

ومتابعة الموقع الرسمى لوزارة الداخلية والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المُقدمةومتابعة صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:تويتر:إنستجرام:يوتيوب: