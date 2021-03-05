ارتفاع درجات الحرارة ..الأرصاد تعلن توقعات طقس الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر خلال الفترة من السبت 6 مارس وحتى الأربعاء 10 مارس، والتي جاءت على النحو التالي:

يوم السبت 6 مارس :

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الأحد 7 مارس :

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطح مات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الإثنين 8 مارس :

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الثلاثاء 9 مارس :

ارتفاع آخر فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من ( 4-5 )،ويسود طقس حار نهارا بارد ليلا، على مناطق من الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد، علي أن تكون مثيرة للرمال والأتربة علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

يوم الأربعاء 10 مارس:

انتشار الشوائب العالقة، علي مناطق من الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد.

الخميس 11 مارس

انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من ( 4-5 )، علي السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري.