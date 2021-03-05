رئيس القطاع الديني بـ الأوقاف يلقي خطبة الجمعة بمسجد الخلفاء الراشدين بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن رحلة الإسراء والمعراج كانت تكريما إلهيا لنبينا -صلى الله عليه وسلم- بعد ما أصابه الأذى من قومه، مستشهدا بقوله تعالى:" سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير".

وأضاف طايع خلال خطبة الجمعة من مسجد الخلفاء الراشدين بمحافظة قنا، أن نبينا- صلى الله عليه وسلم- له مكانه عند ربه رُفع إلى سدرة المنتهى، ليدرك منزلة لم يبلغها نبي قبله، موضحا أنه من مظاهر تكريم الله عز وجل لنبيه- صلى الله عليه وسلم- هو استقبال جميع الأنبياء السابقين له في المسجد الأقصى وصلى بهم إماما.

وتابع رئيس قطاع الشؤون الدينية، إنه من مظاهر تكريم النبي- صلى الله عليه وسلم- هو تخفيفه الصلاة عن أمته بعد أن فرضها سبحانه عليه في هذه الليلة المباركة، مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم- :" فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى حتى قال: يا محمد، إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة عشر، فذلك خمسون صلاة".