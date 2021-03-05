بـ 50 جنيها للمادة.. كيفية تظلم طلاب جامعة الأزهر على نتيجة الامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت جامعة الأزهر فتح باب التظلم على نتيجة نصف العام بكليات القاهرة والأقاليم، بعد أسبوعين من الإعلان عنها.

وبدأت امتحانات نصف العام بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، في الـ 27 من فبراير الماضي، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وحصل "الخليج 365" على قواعد وضوابط تظلم طلاب وطالبات جامعة الأزهر على نتيجة امتحانات نصف العام، والمتمثلة فيما يلي:

1 ـ التقدم بالتظلم على النتيجة خلال 15 يوما من إعلانها عبر طلب مقدم لعميد الكلية.

2 ـ تسليم التظلمات لمكتب عميد الكلية مع دفع مبلغ 50 جنيها للمادة الواحدة.

3 ـ يحق لأي طالب التظلم في عدد المواد التي يرغب فيها.

4 ـ يقوم عميد الكلية بترتيب وتنظيم التظلمات وعمل كشوف مرتبة.

5 ـ فخص التظلمات خلال أٍسبوع من تاريخ تقديم التظلمات.

6 ـ إعلان نتيجة التظلمات في فترة من عشرة إلى 15 يوما.

7 ـ إخطار الجامعة بنتيجة التظلمات التي تم قبولها.

كان الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، تفقد أمس لجان امتحانات قسم الشريعة الإسلامية، والتربية للبنات شعبة اللغة العربية، وشعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية، ومعهد معاوني القضاء بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، بفرع البنات بالقاهرة.

وشدد نائب رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا، واطمأن على وجود الإشراف الطبي في محيط اللجان، بجانب وجود سيارة إسعاف مجهزة على مدار الساعة، كما اطمأن أيضًا على وجود لجان خاصة لعزل أية طالبة يشتبه في إصابتها بالفيروس، بجانب اطمئنانه على وجود أستاذ المادة وسط الطالبات؛ للرد على أي استفسار حول أسئلة الامتحان.

وتوجه نائب رئيس الجامعة إلى المدينة الجامعية للطالبات، شدد أيضًا على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة؛ حرصًا على سلامة الجميع، وتابع عمليات الصيانة في بعض مباني المدينة الجامعية، مطالبًا بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة في أقرب وقت ممكن.