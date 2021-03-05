بزعم استثمارها.. صاحب شركة يستولي على ٣ ملايين جنيه من مواطنين في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث الاموال العامة، من ضبط صاحب شركة وزوجته جمعا أكثر من ٣ ملايين من المواطنين بزعم توظيفها بالقليوبية في تجارة الحديد والخردة.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من 4 أشخاص – مقيمين بالقاهرة ضد كلٍ من صاحب شركة للتوريدات، وزوجته - مقيمان بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية لقيامهما بالنصب على الشاكين وتلقي مبالغ مالية منهم بزعم استثمارها في مجال تجارة الحديد والخردة وإيهامهم بمنحهم أرباح كبيرة ثم قاما بالاستيلاء على تلك الأموال لنفسهما بالمخالفة للقانون.

أسفرت تحريات الإدارة عن صحة الواقعة وقيام سالفي الذكر بتلقي مبالغ مالية من الشاكين وآخرين بلغت نحو (ثلاثة ملايين ومائتان ألف جنيه) بغرض توظيفها واستثمارها في مجال تجارة الحديد الخردة مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامها مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية ثم امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين ، وقاما بترك محل إقامتهما هرباً من مُطاردة ضحاياهما.

وأثناء السير في إجراءات البحث وردت معلومات للإدارة تفيد تردد المتهمان بالمنطقة محل إقامتهما بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان، وبإعداد الأكمنة اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أسفرت إحداها عن ضبطهما ، وبمواجهتهما أقرا بصحة الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.