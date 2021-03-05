كشف ملابسات تغيب فتاتين بالدقهلية.. التحريات: خلافات أسرية وراء اختفائهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تغيب فتاتين بالدقهلية؛ وتبين تركهما منزلهما بسبب خلافات أسرية.

تلقى مركز شركة طلخا بمديرية أمن الدقهلية بلاغا من شخصين بغياب نجلتيهما "طالبتان" عن المنزل، ولم يشتبها في غيابهما جنائياً.

حضر المُبلغان وبرفقتهما المتغيبتان، وقررا بعودتهما من تلقاء نفسيهما، وبسؤالهما قررتا ترك المنزل لوجود خلافات عائلية بينهم، وسافرتا إلى مدينة الغردقة للعمل، حيث توجهتا إلى أحد المقاهي ولدى علم صاحب المقهى بأنهما من محافظة الدقهلية قام بالاتصال بوالد إحداهن، الذي حضر وتسلمهما.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.