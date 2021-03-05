ضبط خادمة اتفقت مع صديقها لسرقة سيارة فنانة شهيرة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على خادمة استعانت بعاطل لسرقة سيارة شقيقة فنانة شهيرة.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول، تلقى بلاغا بسرقة سيارة شقيقة فنانة شهيرة، وبتكثيف الجهود والتحريات، تم القبض على خادمة بعدما تمكنت من سرقة مفتاح سيارة الفنانة خلال وجودها بالمنزل، ثم سلمته لصديقها الذي تمكن من الهروب بالسيارة.

واكتشفت شقيقة الفنانة باختفاء مفتاح السيارة.. وعندما واجهت خادمتها ادعت أنها لا تعرف عنه شيئا، تم القبض على المتهمين والعرض على النيابة العامة.

جرى تحرير المحضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.