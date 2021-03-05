شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القطاع الديني بالأوقاف يفتتح مسجدين بقوص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الاوقاف، والعميد خالد فوزي، رئيس مركز ومدينة قوص، اليوم الجمعة، مسجدي عباد الرحمن بقرية خزام جنوب مدينة قوص ونور الإيمان بغرب المدينة بمساحة إجمالية ٦٣٥م٢ وتم إنشائهما بالجهود الذاتية للأهالي.

ووجه الدكتور عادل قطمة، رئيس مجلس إدارة مسجد نور الإيمان بمدينة قوص، الشكر للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والشيخ محمد الطراوي، وكيل وزارة الأوقاف قنا، على الدعم الذي قدموه لإنهاء بناء وفرش المسجد موضحًا أن المساحة الإجمالية لارض المسجد تبلغ ٢٣٥ م٢ تبرع بها أهالي منطقة خلف مدرسة النيل منذ عدة سنوات تم بناء المسجد وملحق به ٣ ويضم الطابق الأرضي مكتب تحفيظ قرآن كريم ستشرف علية إدارة أوقاف قوص والدور الأول مصلى للرجال أما الدور الثالث فخصص مصلي للنساء.

وأضاف الشيخ أحمد نصر الله أن المساحة الإجمالية لمسجد عباد الرحمن بقرية خزام بلغت ٤٠٠ م٢ تم بناء المسجد عليها بالجهود الذاتية موجها الشكر لقيادات وزارة الاوقاف لإهتمامها بإستحداث وصيانة مساجد الجمهورية مشيرا أن وزارة الاوقاف فرشت وإفتتحت منذ سبتمبر ٢٠٢٠ اكثر من ٩٠٠ مسجد.

افتتاح مساجد بقنا

افتتاح مساجد بقنا

افتتاح مساجد بقنا