شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة محافظة الفيوم لتنفيذ مبادرة السيسي لتطوير القرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، لقاءه الثاني مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، لتبادل الرؤى والنقاش حول أبرز المشروعات التنموية على أرض المحافظة، وبحث آليات حل بعض المشكلات التي تواجه المواطنين، بالإضافة إلى متابعة آخر المستجدات بخطط تطوير قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

في بداية اللقاء، أكد محافظ الفيوم أن معدلات تنفيذ الخطة الإستثمارية بالمحافظة للعام المالي 2020/2021 تسير بصورة إيجابية، وذلك بعد تفقده لعدد من المشروعات التي تنفذ على أرض الواقع، ومتابعة نسب التنفيذ الفعلية، داعياً أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الراغبين في متابعة المشروعات، بالمشاركة في هذه الجولات التفقدية مع أعضاء الجهاز التنفيذي، لمتابعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع، تحقيقاً لمبدأ الشفافية، لافتاً إلى أنه تم طرح عدد ١٠ مشروعات جديدة ضمن مبادرة حياة كريمة خلال الأيام القليلة الماضية ما بين مدارس ومشروعات صرف صحى من ضمنها محطة دانيال بالغرق التابعة لمركز اطسا.

وأضاف، أن المشروعات التي تنفذ ضمن الخطة الإستثمارية يتم مراجعتها أولاً بأول، لضمان تنفيذها بشكل لا يتعارض مع أعمال البنية التحتية أو مشروعات مبادرة حياة كريمة، مشيراً أن جميع الطرق داخل مركزى اطسا ويوسف الصديق سيتم تطويرها خلال المبادرة، فيما سيتم تأجيل تنفيذ بعض الأعمال بعدد من الطرق لحين الإنتهاء من أعمال الصرف بها.

وأشار محافظ الفيوم، أن تجربة وضع الخطط لمركزي اطسا ويوسف الصديق ضمن مبادرة حياة كريمة بمنهجية علمية وعملية سليمة، أعطت الفرصة للجهاز التنفيذى والجاهزية لإعداد الخطط بنفس المنهجية مع النواب والمجتمع لباقى المراكز داخل المحافظة، وذلك استعداداً لتنفيذ أعمال المبادرة بباقي مراكز المحافظة.

وأكد الأنصاري، أن جميع المشروعات التي تمس حياة المواطن اليومية لها أولوية قصوى في التنفيذ كمشروعات الصرف الصحى وغيرها من المشروعات، مشيراً إلى ضرورة تضافر جهود جميع أبناء المحافظة، والتنسيق المتبادل بين جناحي العمل التنفيذي والشعبي خلال تلك المرحلة.

وقال المحافظ، أن قرية الشواشنة التابعة لمركز يوسف الصديق تم إدراجها ضمن مبادرة حياة كريمة كقرية أم بمركز يوسف الصديق.

وفيما يتعلق بمشكلة تزاحم السيارات أمام محطات الغاز الطبيعي بمدينة الفيوم، قال «الأنصاري» أن السبب هو وجود بعض الأعطال الكهربائية ببعض المضخات، وتم إصلاح أحد هذه الأعطال بالمحطة الأولى لتحل الأزمة نسبياً وجارى إصلاح العطل بالمحطة الأخرى، وخلال الأيام القادمة سيتم حل الأزمة كلياً.

وكشف محافظ الفيوم عن توقيع بروتوكول مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لتنفيذ أعمال تطوير ميدان السواقى، وتم بالفعل البدء في أعمال نقل ورفع البنية التحتية من خطوط المياه والصرف الصحي وغيرها، كما تم الاستعانة بمتخصصين من كلية الهندسة واستشاريين في التطوير المعماري لإعداد مخطط تطوير متكامل لهذا الميدان الذي يعبر عن هوية المحافظة بصورة مباشرة، مؤكداً أنه تم مراعاة الدراسات المرورية والمظهر البيئى والحضاري للموقع بشكل عام، لتنفيذ مخطط تطوير متكامل يحقق عائد اقتصادي للمحافظة من خلال إقامة عدد من الكافتيريات والمطاعم والبازارات السياحية، ويظل الميدان عبارة عن مناطق مجانية مفتوحة للمواطنين، وتم خلال الاجتماع عرض بعض الصور التوضحية للمشروع، والذى سيغير شكل العاصمة والمنطقة بالكامل، وكذلك مشروع أرض السكة الحديد الذي سينفذ على مساحة ٥٠٠٠ متر مربع.

وفيما يتعلق بخطط العمل بمدينة الفيوم، أوضح محافظ الفيوم أنه يتم التحرك على أكثر من محور، من ضمن هذه المحاور تطوير العشوائيات، مع المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المدن، لافتاً إلى أنه تم الإنتهاء من عمل الجسات الخاصة بإنشاء ١٢ عمارة سكنية على مساحة ١١ فدان بمنطقة الحواتم، كما سيتم إدراج مساحة ٢٨ فدان بأرض المحلج القديم ضمن أعمال التطوير وذلك بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات لاستغلال هذه المساحة على الوجه الأمثل، بالإضافة إلى رصف محور دمو، فضلاً عن تنفيذ محور مرورى جديد على بحر دار الرماد لتخفيف الكثافات المرورية بشارع النبوي المهندس ومنطقة المسلة.

وكشف المحافظ عن الانتهاء من أعمال الجسات الخاصة بأرض الشونة والمحلج، تمهيداً لبدء الأعمال ضمن مبادرة تطوير العشوائيات، وإعادة تخطيط مدينة الفيوم بشكل مختلف، وكذلك إعادة تخطيط المنطقة عمرانياً مرة أخرى.

وأضاف، أنه بنهاية شهر مارس سيتم الإنتهاء من كافة الأعمال الخاصة بتطوير وميكنة موقف بنى سويف، ليصبح موقف متكامل مميكن بأحدث الأساليب التكنولوجية.

وفيما يخص مجابهة فيروس كورونا، أوضح محافظ الفيوم أن الوضع مستقر بصفة عامة، مؤكداً أن القطاع الصحى بالفيوم قادر على استيعاب جميع الحالات، مضيفا أنه يتم مراجعة اللائحة لعدد أربعة مراكز للأمومة والطفولة بالشواشنة ومطرطارس وكوم أوشيم والمستشفى العام، مع مراعاة البعد الجغرافي والاجتماعى، على أن تدار هذه المراكز بأحسن صورة، والحرص على تواجد فريق طبي على مدار الساعة، وذلك لتخفيف العب عن مستشفى الفيوم العام.

وأكد المحافظ على توافر لقاح كورونا لكافة الفرق والأطقم الطبية، مشيرا إلى اتباع منهجية وزارة الصحة فيما يخص تسجيل المواطنين، وتلقى اللقاح، لافتاً إلى بدء تطعيم المواطنين الذين تم تسجيلهم.

وفيما يتعلق بالرى الحديث، أشار محافظ الفيوم، إلى أنه يتم تطبيق عدد من الآليات لدعم الفلاحين وذلك من خلال البنك الزراعى، أو جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بغرض تنفيذ منظومة الرى الحديث، والتيسير على الفلاحين، خاصة أن الكثيرين منهم لا تتوفر لديهم السيولة المالية الكافية لتنفيذ المنظومة، لافتاً أن الدراسات اللازمة تتم من خلال مهندسى الرى بالمجان لصالح الفلاح.

وفى هذا الشأن أشار وكيل وزارة الموارد المائية والرى، إلى تخفيض مبلغ الـ ٤٢٠٠ للفدان المقنن المائى لأصحاب الأراضي التي تستخدم المنظومة الحديثة في الري.

وفيما يتعلق بتركيب ماكينات ATM، قال الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، أنه تم التنسيق مع عدد من البنوك لتركيب ماكينات ATM بعدد من الوحدات المحلية القروية، بالإضافة إلى أسوار المدارس والمستشفيات، بهدف التيسير على المواطنين، حيث تم الاتفاق مع البنك الأهلي على تركيب عدد ١٠٤ ماكينة، وبنك مصر لتركيب ٣٠ ماكينة، مؤكدا حرص المحافظة على تذليل كافة العقبات أمام عمليات التركيب، للتيسير على المواطنين بكافة قرى المحافظة.

واستمع المحافظ أيضاً للمشكلات والمقترحات التي عرضها السادة النواب خلال اللقاء، وأجاب على الأسئلة والاستفسارات التي تم طرحها، موجهاً أعضاء الجهاز التنفيذى بدراسة وحل هذه المشكلات، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ المشروعات التنموية الجديدة.