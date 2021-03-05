شكرا لقرائتكم خبر عن عن «قرية صفط تراب.. البداية»..وزرة البيئة: نسعى لنشر مفهوم «التعافى الأخضر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت شعار«قرية صفط تراب.. البداية» في إطار مبادرة الرئيس السيسى «اتحضر للأخضر»، لتطوير القرى المصرية وتوفير حياة كريمة للجميع، أوضحت

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن هدف إطلاق حملة «قرية صفط تراب.. البداية»، والتي تأتي في إطار مبادرة الرئيس السيسى «اتحضر للأخضر»، لتطوير القرى المصرية وتوفير حياة كريمة للجميع، وتشجيع الشباب بالقرى المصرية والمتطوعين للمشاركة في تطوير قراهم، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة.

وأضافت أن المبادرة تهدف لتحسين الظروف البيئية وحشد الجهود وإلقاء الضوء على المشاكل البيئية وحصرها بتلك القرى لتصبح قرى متوافقة بيئيا، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية من الشباب ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وفتح مجال للمشاركة المجتمعية لتحسين البيئة المحيطة والظروف المعيشية للمواطن المصري.

وأشارت «فؤاد» إلى حرص الوزارة على تنظيم الحملات لتشجيع شباب القرى على المشاركة للنهوض بقراهم وتطويرها وحثهم على الحفاظ على مستوى النظافة ليشعروا أن البيئة جزء من حياتهم، إلى جانب التعاون مع الوحدات المحلية بهدف التخلص السليم من المخلفات الصلبة في الأماكن المخصصة وتدريبهم على مراعاة كافة الإجراءات الإحترازية حفاظا على صحتهم وبيئتهم المحيطة، بالإضافة إلى مشاركة مؤسسات المجتمع المدني من ممثلي الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص ومسؤولي الوحدات المحلية بالمراكز والبرنامج الوطني بالمحافظة في تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات من الوحدات السكنية والتجارية ونقلها إلى أماكن التخلص النهائي .

وأشارت وزيرة البيئة إلى تعاون الوزارة مع رؤساء المراكز والأحياء والمتعهدين بقرية «صفط تراب» لمتابعة كافة عمليات جمع المخلفات من الوحدات السكنية ونقلها والتخلص الآمن منها إلى جانب متابعة عمليات التطهير لجوانب الترع والمصارف من المخلفات المتراكمة، حيث تم رفع ما يقرب من 3000 طن مخلفات وتدريب الشباب والرائدات الريفيات بالمراكز من خلال سلسلة من ورش العمل على المشاركة في توعية المواطنين بأهمية النظافة العامة والعمل على النهوض بقراهم من خلال التعريف بقانون تنظيم إدارة المخلفات ودوره وأهميته.