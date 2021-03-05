شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام 3.5 طن أغذية فاسدة وغلق 25 منشأة في حملات رقابية بالشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية، حملات مكثفة للمرور على الأسواق والمنشآت الغذائية بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار المرور المكثف على المنشآت الغذائية والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط ٢٥ منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام ٣ طن و٦٢٦ كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب ١٣٣ عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ١٠٤ محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بالمحافظة.

وأكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية،إستمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، مقدماً الشكر لجميع مراقبي ومفتشي الأغذية على الجهود المبذولة، للحفاظ على صحة المواطنين بمحافظة الشرقية.