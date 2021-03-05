شكرا لقرائتكم خبر عن «حميات الأقصر» تواصل تطعيم كبار السن والأمراض المزمنة بلقاح كورونا المستجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مستشفى حميات الأقصر، تطعيم كبار السن والأمراض المزمنة بلقاح كورونا المستجد، حيث توافد على المستسفى نحو ٣٥ حالة من الذين سجلوا بياناتهم على موقع الوزارة .

وقال الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إنه تم تحديد مستشفى حميات الأقصر ومركز تحيا مصر لعلاج الفيروسات لاستقبال الراغبين فى التطعيمات من كبار السن والأمراض المزمنة، لتلقي المصل الخاص بفيروس كورونا للأسماء التي تم تسجيل بياناتهم على الموقع الرسمي الذي خصصته وزارة الصحة والسكان للبرنامج.

وأضاف أن المستشفى استقبلت عدد المرضى الذين سجلوا بياناتهم، وتم تخصيص الفرق الطبية، بالحميات لتطعيم الأمراض المزمنة وكبار السن، مشيرا إلى أن التطعيم مستمر طوال أيام الأسبوع بما فيها يومي الخميس والجمعة، لافتا إلى أنه يجري تطعيم المسجلين على برنامج وزارة الصحة لراغبي الحصول على اللقاح.