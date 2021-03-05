شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة لإزالة المباني المخالفة والتعديات علي الأراضي الزراعية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية يقظة لأي محاولات للبناء بدون تراخيص قانونية بنطاق المحافظة، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف اللجان الدورية لرصد أي تعديات مخالفة وإزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تأكيداً على فرض سيادة القانون على الجميع.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية، بضرورة التنسيق مع قوات الشرطة لتنفيذ حملات إزالة للتعديات المخالفة على الأراضى الزراعية، حفاظاً على الرقعة الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قومي وغذائى للمواطنين.

وفي هذا الإطار قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بغيتة، بإزالة في المهد لسور مقام بالدبش الأبيض بعزبة الرياشات على مساحة ٣٠ متر طولي وتمت الإزاله الكلية، كما قامت الحملة بفك شدة خشبيه لأعمدة الدور الثاني علوي بعزبة الأعصر التل على مساحة 100 متر.

وفي سياق متصل، تمكنت الوحدة المحلية بشبرا النخلة من فك شدة خشبية لسقف الدور التاني علوي ،لمنزل مخالف داخل الحيز العمراني بقرية حفنا على مساحة 150 متر.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بسوادة، بإيقاف أحد المواطنين المخالفين أثناء قيامه بعمل شدة خشبية للدور الثالث علوي بناحية الزغانوة بالقرية، على مساحة 100 متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منيا القمح، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بالجُديدة، حملة لإزالة جمالون مُقام بالمخالفة على مساحة ١٤٥متر، وتم الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالف، فيما تمكنت الوحدة المحلية بالسعديين، من التصدى لحالة تعدى بالبناء المخالف على مساحة ١٠٠متر بالنعامنة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.