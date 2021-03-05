شكرا لقرائتكم خبر عن سماء الأقصر تتزين بـ5 رحلات بالون طائر يُقل 120 مصريا وأجنبيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت اليوم الجمعة، 5 رحلات بالون طائر، على متنها 120 مصريا وأجنبيا، نتيجة تحسن الأحوال الجوية، والتي تزينت بها مدينة الأقصر، لمشاهدة الآثار والمعابد المنتشرة بالبرين الغربى والشرقى، والاستمتاع بها، من ارتفاع يتعدى 550 متر فوق الأرض للاستمتاع بجمال الأقصر وعظمة الحضارة المصرية القديمة.

ووفقا لمصادر بمطار البالون الطائر بالأقصر، إن سماء المدينة تزينت، اليوم الجمعة ، بعدد 5 رحلات للبالون من مختلف الشركات العاملة فيها، مع اتباع الإجراءات الاحترازية، والوقائية للراغببن فى الرحلات أو للعاملين بالمطار للحماية من فيروس كورونا.

وقال الخبير السياحي، محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إن رحلات البالون الطائر من أهم رحلات المغامرة التي يقدم عليها السياح الأجانب بالأقصر، وأن إقبال السياح والمصريين عليها نتيجة الشهرة العالمية للبالون المصري الذي يتم طوال العام، نتيجة الطقس المعتدل الذي يميز المدينة السياحية.

وأكد أن الشركات ملتزمة، بجميع الوسائل التي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين في الرحلات والالتزام الكامل بالقواعد التي حددتها الجهات الأمنية وسلطات الطيران المدني بالهبوط بالبالون في المطار المحدد لها غرب المدينة، وكذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل صرامة، من ارتداء الكمامات وتوافر المطهرات وقياس درجات الحرارة، وتعقيم البالون عقب كل رحلة بشكل كامل.

كما أعرب عن سعادته بعودة نشاط رحلات البالون الطائر، والتي تعد أحد أهم المزارات التي يقبل عليها المصريين والأجانب، باعتبارها واحدة من اهم رياضة المغامرات في العالم، مؤكدا أن عودة هده الرحلات تساعد جهود تنشيط السياحة ولجنة تسويق السياحة الثقافية في اعادة عدد من الاسواق المختلفة لزيارة الاقصر وأسوان.