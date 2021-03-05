شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لضبط التوك توك غير المرخص وتطبيق الإجراءات الاحترازية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، حملات مفاجئة بالشوارع والطرق الرئيسية لضبط مركبات التوك توك المخالفة لخطوط السير، فضلا عن متابعة التزام أصحاب المقاهي والكافتريات بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الإقليم، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع مدير إدارة المرور وإدارتي المواقف والمتابعة الميدانية بالديوان العام، بتكثيف الحملات المفاجئة بالشوارع الرئيسية والميادين العامة، لضبط مركبات التوك توك المخالفة للترخيص وخطوط السير، واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال المخالفين لإعادة الإنضباط للشارع.

وفي هذا الإطار شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، حملة لضبط مركبات التوك توك المخالفة للترخيص وخطوط السير، أسفرت الحملة عن ضبط ٧ مركبات توك توك، وتم التحفظ عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابهم.

كما تمكنت رئاسة حى ثان الزقازيق من ضبط مقهي مخالف بمنطقة القومية، لقيام صاحبه بتقديم الشيشة للمترددين وتم مصادرة ٥ شيش واتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبه المخالف.