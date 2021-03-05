شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 5-3-2021 في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ننشر اسعار الحديد والاسمنت خلال تعاملات اليوم الجمعة، التي شهدت حالة من الاستقرار اليوم، فقد سجل طن الحديد ما بين 13 ألفا و300 جنيه، إلى 13 ألفا و700 جنيه بحد اقصى، بينما تراوح سعر الاسمنت ما بين 835 إلى 750 جنيها، في الأسواق المحلية.

إليكم تفاصيل أسعار الحديد اليوم واسعار الاسمنت اليوم:

سعر حديد عز 13700 جنيها.

سعر حديد بشاي 13500 جنيها.

سعر حديد العتال 13450 جنيها.

سعر حديد المراكبي 13300 جنيها.

سعر حديد المصريين 13500 جنيها.

سعر حديد العشري 13450 جنيها.

سعر حديد مصر ستيل 13300 جنيها.

سعر حديد المعادي 13300 جنيها.

أسمنت أسيوط "الفهد" 750 جنيهًا.

لافارج للأسمنت "المخصوص" 760 جنيهًا.

سعر أسمنت سيناء 738 جنيها.

سعر أسمنت السويس 780 جنيهًا.

سعر أسمنت حلوان 835 جنيهًا.

سعر أسمنت مصر بني سويف 770جنيهًا.

سعر اسمنت النصر 760 جنيها

اسعار اسمنت الممتاز ٧٨٥ جنيها.

اسعار اسمنت العسكري ٧٥٥ جنيها.

اسعار اسمنت النهضة ٧٥٥ جنيها.

ويتراوح إنتاج مصر من الحديد وفقا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، نحو 7.9 مليون طن، ومن البليت المادة الخام لتصنيع الحديد نحو 4.5 مليون طن، فيما تصل نسبة الاستيراد من البليت نحو 3.5 مليون طن.

يعد اتحاد الصناعات المصرية أحد أكبر منظمات أصحاب الأعمال في مصر حيث أنه يضم 19 غرفة صناعية في عضويته ويمثل قرابة 102,000 منشأة صناعية ينتمي 90% منها الى القطاع الخاص، ويعمل بها ما يزيد عن 2 مليون عامل، بالإضافة الى مساهمة قطاع الصناعة بحوالي 18% من الاقتصاد الوطني.

ويقوم الاتحاد منذ نشأته بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه قطاع الصناعة في مصر من خلال الدعم المتواصل.

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وشهدت اسعار الحديد و اسعار الاسمنت حالة من الاستقرار في الأسواق خلال تعاملات اليوم.

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