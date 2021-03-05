شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الاتحاد الأوروبي يختتم جولته في المنيا بزيارة «تونا الجبل وتل العمارنة وبني حسن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة والوفد المرافق له، زيارة لمحافظة المنيا، والتي استمرت 3 أيام، بجولة للمناطق الأثرية بالمحافظة، شملت منطقة تونا الجبل بمركز ملوي، والتي تشمل سراديب الإله تحوت – مقبرة بيتوريريس كبير الكهنة من العصر اليوناني الروماني – مومياء ايزادورا شهيدة الحب الطاهر».

كما شملت جولة «كريستيان» متحف ملوي، والانتقال إلى منطقة تل العمارنة الأثرية، ثم منطقة آثار بني حسن، حيث قام بزيارة آثار الدولة الفرعونية، ومنها المقابر والتي رسمت على جدرانها مختلف أنواع الرياضة، وتعد سجلا كاملا للحياة اليومية في عصر الدولة الوسطي من التاريخ الفرعوني .

كان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد استقبل سفير الاتحاد الأوروبي، الأربعاء الماضي، في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجانبين وتنمية وتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات في شتى المجالات.

شلمت الزيارة، جولات ميدانية للمشروعات التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة المنيا في مركز سمالوط، ضمن أنشطة اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية الممولة من الاتحاد الأوروبي.

أكد كريستيان، أن الاتحاد الأوروبي ومصر شريكين وثيقين ويتمتعان بصداقة طويلة الأمد وعلاقات قوية في العديد من المجالات، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر والمستثمر الأجنبي المباشر الأول.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يتعاون بشكل وثيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تقديم الخدمات الرئيسية، وكذلك تنفيذ أعمال بنية تحتية صغيرة النطاق في المجتمعات المحلية، فضلاً عن تعزيز الأنشطة الاقتصادية والمهارات اللازمة للتوظيف.

واستعرض محافظ المنيا مع سفير الاتحاد الأوروبي أهم وأبرز المقومات التي تتميز بها «عروس الصعيد»، من حيث موقعها الجغرافي المتميز وفرص الاستثمار المتاحة بها، حيث أكد محافظ المنيا على حرص الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تحقيق التنمية الشاملة في كل ربوع الوطن، وتحظى المحافظة بافتتاح عدد كبير من المشروعات القومية والتنموية والخدمية هذا العام.

وأشاد المحافظ بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال تفعيل الاتفاقية والتي تم توقيعها، بهدف الحد من الهجرة غير النظامية، وإعطاء الشباب بدائل عملية من خلال تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل وتوفير مستقبل أفضل عبر إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر توفر لهم فرص عمل مستقرة ولها مردود جيد.