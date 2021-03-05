شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الحكومة فى أسبوع .. 13 اجتماعا و8 قرارات مهمة .. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 27 فبراير إلى 5 مارس 2021، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلا عن الاجتماعات واللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قراراً بالموافقة على مشروع قرار باعتبار مشروعات إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة بكل من مدن: برج العرب الجديدة، والسلام شرق بورسعيد، وأسيوط الجديدة، و6 أكتوبر، وطيبة الجديدة، وبهبيت الحجارة بالغربية، من المشروعات القومية، في تطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إلى جانب الموافقة على طلب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات لتنفيذ المرحلة الثالثة لتوفير البنية التحتية من شبكات الألياف الضوئية من مشروع التحول الرقمي ومصر الرقمية.

كما تضمنت القرارات أيضاً اعتماد التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل، والخاصة بعدد من المنازعات، وذلك في إطار العمل على إنهاء كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية، وتسوية أي نزاع دون اللجوء إلى القضاء، بالإضافة إلى الموافقة على مد فترة توفيق أوضاع المخاطبين بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، لمدة 6 أشهر، وذلك اعتباراً من 8/3/2021، بحيث تنتهي في 7 سبتمبر 2021 بدلا من 7 مارس الجاري، فضلاً عن الموافقة على مقترح بتقديم حافز أخضر لمشترى السيارة الكهربائية المنتجة محلياً، وتشجيع المواطنين على امتلاك هذه السيارات صديقة البيئة التي سيتم تصنيعها محلياً.

كما شملت القرارات أيضاً الموافقة على استمرار شركة "ترسانة السويس البحرية في نشاطها لمدة سنة على أن يتم عرض تقرير بشأن موقف عمل الشركة، وذلك عقب استعراض نتائج إعادة الهيكلة والموقف المالي للشركة، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار بشأن مد خدمة 145 طبيباً بشرياً بوظيفة أخصائي طب بشرى بوزارة الصحة والسكان، بذات الدرجة الوظيفية والمجموعة النوعية التي كانوا يشغلونها قبل بلوغهم السن القانوني لترك الخدمة، وذلك لمدة عامين اعتباراً من اليوم التالي المقرر لبلوغهم سن الستين، وذلك ضمن جهود للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق التمويل الميسر بين مصر والبنك الدولي بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار، الذى تم توقيعه بتاريخي 20 و21 يناير 2021.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لبحث ملف التسجيل في الشهر العقاري، حيث تم الاتفاق على تقديم مشروع قانون لمجلس النواب لإرجاء نفاذ القانون الخاص بالتسجيل العقاري حتى نهاية ديسمبر 2021، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والعدل، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير شئون المجالس النيابية، وشارك عبر الفيديو كونفرانس وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، بالإضافة إلى عقد اجتماع لمتابعة منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، وموقف تنفيذ المنظومة بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور وزراء الصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدولة للإنتاج الحربى، وشارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" وزير المالية، وبحضور ومشاركة رؤساء الهيئات الثلاث للمنظومة والمديرين التنفيذيين، فضلاً عن عقد سيادته اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة القاهرة، وسرعة تأثيث الوحدات السكنية الخاصة بتسكين المستحقين من المناطق العشوائية، وذلك بحضور وزراء التنمية المحلية، والشباب والرياضة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة ونائبه.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، اجتماعاً لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها في إطار جهود تحسين جودة المياه في فرع رشيد، وذلك بحضور وزراء التنمية المحلية، والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووكيل وزارة الري، بالإضافة إلى عقد اجتماع لمتابعة مستجدات العمل في مشروع الإسكان البديل، ومجمع الخدمات الحكومية بالوحدات المحلية القروية، إلى جانب الموقف التنفيذي لمشروع " ممشى أهل مصر"، ومشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية، فضلاً عن عقد سيادته اجتماع لمتابعة جهود تحقيق الأمن الغذائي، وسبل سد الفجوة الغذائية، وذلك بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، وكذلك اجتماع سيادته مع وزيرة الصحة والسكان لمتابعة جهود الوزارة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، حيث من المستهدف إنشاء 57 وحدة صحية جديدة و40 مركزاً طبياً و122 نقطة إسعاف جديدة و510 عيادات متنقلة.

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، اجتماعاً لاستكمال مناقشات الاستراتيجية القومية لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والصحة والسكان، والدولة للإعلام، والتضامن الاجتماعي، ونائب وزير الصحة لشئون السكان، ورئيس هيئة الرقابة المالية، والأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، ومقرر المجلس القومي للسكان، بالإضافة إلى ترأس اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، حيث تم استعراض عدد من الملفات ذات الأهمية للاقتصاد المصري ولمجتمع الأعمال مثل خطط استدامة مصادر النقد الأجنبي، واستراتيجية تعزيز الاستثمارات الأجنبية، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسئولين، فضلاً عن الاجتماع الأسبوعي عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة عدد من الملفات مثل جهود مواجهة فيروس "كورونا" وتوفير اللقاحات.

كما عقد اجتماعاً مع وزير الموارد المائية والري لمتابعة ملفات عمل الوزارة مثل مشروع تأهيل وتبطين الترع، ومشروعات الري الحديث، فضلاً عن اجتماع مع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، حيث أكد أن الدولة تنفق مئات المليارات للحفاظ على كل نقطة مياه، وأنه جار العمل على استصلاح ما يزيد على مليوني فدان والتوسع في تطبيق منظومة الري الحديث، وذلك بحضور وزيري الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، وزعيم الأغلبية البرلمانية، ورئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، بجانب اجتماع مع رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، لمناقشة عدد من ملفات القطاع مثل المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وسد أعباء المتأخرات التصديرية، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة، وزعيم الأغلبية البرلمانية.

وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت استعراض تقرير من وزيرة الثقافة حول جهود الوزارة في تطوير البنية التحتية لمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، وكذلك الأنشطة والفعاليات الثقافية التي تم تنفيذها بالمحافظتين، بالإضافة إلى متابعة مع وزيرة الصحة والسكان للموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة في محافظتي شمال وجنوب سيناء، في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين هناك، فضلاً عن استعراض تقرير من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة في محافظتي شمال وجنوب سيناء، وذلك في إطار حرص الحكومة على متابعة سير تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات على أرض سيناء.

كما شملت الأنشطة أيضاً، زيارة رئيس مجلس الوزراء مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة لمتابعة جهود التحول الرقمي، وفق توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور وزير العدل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير شئون المجالس النيابية، بالإضافة إلى إلقاء سيادته كلمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، أمام هيئة مكتب قمة الاتحاد الأفريقي، وذلك لمناقشة توفير لقاحات فيروس كورونا للدول الأفريقية، حيث أكد على ضرورة إيجاد إطار قاري للحصول على تراخيص إنتاج اللقاح وتوزيعه، كما شهد سيادته تدشين حملة تطعيم المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، بالجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا بالمركز الطبي في منطقة القطامية بمحافظة القاهرة، وذلك برفقة وزيرة الصحة والسكان، ومحافظ القاهرة، وبحضور ممثل منظمة "اليونيسف" في مصر، وعدد من مسئولي وزارة الصحة، فضلاً عن حضور مراسم توقيع اتفاقية تعاون لبدء دراسات إنتاج "الهيدروجين الأخضر" مع شركة "ديمي" البلجيكية، وذلك بحضور وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، وقائد القوات البحرية، وسفير بلجيكا لدى القاهرة.

كما استعرض تقريراً من وزيرة البيئة حول الحملة التي أطلقتها الوزارة تحت عنوان "قرية صفط تراب.. البداية" في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "اتحضر للأخضر"، وانطلاقاً من إيمانها بأهمية تطوير القرى المصرية، ونشر مفهوم التنمية المستدامة استكمالاً لجهود الدولة في مبادرة "حياة كريمة"، بجانب متابعة الجهود المبذولة خلال شهر فبراير الماضي من جانب لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، وذلك خلال تقرير تلقاه من رئيس اللجنة، حيث استجابت اللجنة لـ532 حالة تم الوصول إليها عبر الصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي ومكتب خدمة المواطنين.

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة مثل استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في مصر 2030 بعد تحديثها، وخطة النهوض بالمحاصيل السكرية، والخريطة الصنفية للمحاصيل الزراعية، بجانب لقاء مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مصر، حيث أشاد بما تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والأردن من تطور لافت، بفضل التنسيق المشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأخيه الملك عبد الله الثاني بن الحسين.