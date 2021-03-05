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شكرا لقرائتكم خبر عن الجارديان تختار الزيارة الافتراضية لمسجد السلطان برقوق كأحد أفضل 10 زيارات والان مع تفاصيل الخبر
ونشر الموقع صورة لمسجد ومدرسة السلطان برقوق من الداخل، كما نشر الرابط الإلكتروني الخاص بالزيارة الافتراضية، وأوصى قرائه بمشاهدة هذه الزيارة، كما كتب ملخص عن تاريخ المسجد والمدرسة ومكوناتها المعمارية والفنية.
وكان شعار هذه الزيارات Experience Egypt from Home, Stay Home Stay Safe
وتقع جامع ومدرسة وخانقاه السلطان الظاهر برقوق في شارع المعز لدين الله، وتعرف باسم المدرسة الظاهرية، أمر بإنشائها ملك مصر ومؤسس دولة المماليك الثانية الجراكسة السلطان الملك الظاهر أبو سعيد برقوق، في سنة 786هـ/ 1384م، وافتتحت في سنة (788هـ/ 1386م)، وتتوسط هذه المدرسة أحد أكبر مجموعات التراث المعماري في العالم. وتعد تحفة معمارية رائعة بكل ما فيها من عناصر معمارية وزخرفية.