شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء محمد عويضة رئيسا لقطاع الأمن بمصر للطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الطيار رشدى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارا بتكليف اللواء محمد كمال رئيس قطاع الأمن بالشركة القابضة لمصرللطيران للعمل مساعدا لرئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية.

كما أصدر رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارا بتكليف اللواء محمد عويضة رئيسا لقطاع الأمن بالشركة القابضة لمصر للطيران .

وكانت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، نظمت دورة تدريبية في السلامة والأمان للعاملين بالمحطات الداخلية بالمطارات، وذلك بهدف السلامة والأمان على أرض المهبط وتعريف العاملين بالتشريعات الدولية وتشريعات سلطة الطيران المدنى، والتى تعد من أهم أسس العمل داخل شركة الخدمات الأرضية.

وتحرص شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، على تدريب العاملين، وتطوير أفكارهم وأسلوب عملهم، وذلك للوصول إلى أفضل مستوى أداء على أرض المهبط، والتدريب على كيفية التعامل مع المعدات والطائرات لتقليل الحوادث إلى أدنى مستوياتها إن لم يكن منعها نهائيا، وأيضآ التعامل مع الأجسام الغريبة الـFOD، مع إعطاء أمثلة منها للعاملين للتدريب على كيفية تلافيها وعدم الوقوع فيها، والذى هو هدف أساسى لأى شركة تعمل فى مجال الخدمات الأرضية، وتكون حريصة على ريادتها، مثل شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية والتى تملك من الخبرة وكفاءة العاملين فيها، وحجم المعدات التى تؤهلها لتكون من أكبر الشركات فى مجال الخدمات الأرضية على المستوى العالمى.